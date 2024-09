MDR AKTUELL: Herr Knaus, vor dem Migrationsgipfel am Dienstag in Berlin fordert die CDU unter anderem, Migranten an den deutschen Grenzen zurückzuweisen, damit die Zuwanderung reduziert wird. Wäre das überhaupt möglich?

Gerald Knaus: Also zunächst glaube ich, dass die CDU Recht damit hat, zu fordern, dass mehr passieren muss, als in den letzten acht Jahren passiert ist. Und sie hat einige Vorschläge, über die man ernsthaft reden kann. Dieser Vorschlag der Zurückweisung ist allerdings ein alter. Der wurde schon 2016 und 2018 diskutiert. Und jedes Mal, wenn man sich genauer angesehen hat, was dafür nötig ist, hat man festgestellt: Der ist nicht umsetzbar. Weder rechtlich noch praktisch.

Vor allem, da man bei dieser Art der Politik immer die Kooperation der Nachbarn braucht. Das ist ja eine direkt gegen Tschechien, die Schweiz, Österreich und Polen gerichtete Politik. Denn dorthin werden die Leute ja geschoben. Und das sind alles Länder, wenn sie die ukrainischen Flüchtlinge dazuzählen, die mehr Flüchtlinge aufgenommen haben als Deutschland. Also politisch, rechtlich und praktisch ist das ein ganz schlechter Vorschlag.

Das heißt, wir müssen die irreguläre Migration weiterhin einfach hinnehmen?

Genau da hat die CDU ja Recht. Sie erinnert die Ampel an ihren eigenen Koalitionsvertrag, der 2021 gesagt hat: "Wir wollen die irreguläre Migration reduzieren." Das ist gescheitert. Sie ist gestiegen in den Jahren. Nicht nur die irreguläre Migration, auch die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist gestiegen im Vergleich zu 2021. Die Zahl der Abschiebungen ist gefallen, die Zahl der Dublin-Überstellungen ist gefallen, wobei all das keine Lösung bietet.