Die Bundeswehr verweist darauf, ihren Ausstoß in den letzten Jahren gesenkt zu haben, vor allem in den eigenen Gebäuden oder mit mehr Elektroautos im Fuhrpark. Doch große Innovationen wie etwa elektrisch betriebene Panzer seien nicht zu erwarten, so das Bundesverteidigungsministerium in einer Antwort auf eine Parlamentsanfrage: Es würden "trotz angestrebter maximaler Erhöhung des Hybridisierungsgrades durch Elektromotoren auch langfristig Verbrennungsmotoren eingesetzt werden müssen. Um die Kraftstoffresilienz zu sichern, müssten künftig klimaneutrale synthetische Kraftstoffe für Verbrennungsmotoren verfügbar werden."