Auf der A9 in Mitteldeutschland sind ab dem heutigen Samstag Militärkonvois unterwegs. Nach Angaben der Bundeswehr handelt es sich um Fahrzeuge der litauischen Streitkräfte. Sie nehmen an einer großen Nato-Übung auf dem bayerischen Truppenübungsplatz Hohenfels bei Regensburg in Bayern teil. Die etwa 100 Fahrzeuge fahren demnach langsam und zeitversetzt in mehreren Kolonnen durch Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen.