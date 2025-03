Auf ihrer Rückfahrt von einer Nato-Übung in Bayern ist nach Angaben der Bundeswehr am heutigen Mittwoch ein Militärkonvoi der litauischen Streitkräfte auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unterwegs. Wie die Bundeswehr mitteilte, sollte der rund 100 Fahrzeuge starke Verband in mehrere Gruppen aufgeteilt werden, die zeitversetzt zueinander unterwegs sein sollten.