Als Chef jenes Ministeriums, in dem der Gesetzentwurf für einen höheren Mindestlohn entstand, ist Arbeitsminister Hubertus Heil selbstredend von der Anhebung überzeugt. Sie komme rund sechs Millionen Menschen in Deutschland zugute, sagte der SPD-Politiker. Etwa so viele verdienen bisher weniger als zwölf Euro pro Stunde. "Ich will mal noch sagen, wer davon profitiert: Millionen von Menschen, vor allem Frauen, die am Arbeitsmarkt arbeiten, die den Laden am Laufen halten und auch sehr viele Beschäftigte in Ostdeutschland."