Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kann die Debatte nicht nachvollziehen. Der Absatz zum Mindestlohn sei unverändert vom Sondierungspapier in den Koalitionsvertrag gewandert, sagt Stefan Körzell vom DGB. Er sitzt für die Arbeitnehmerseite in der Mindestlohnkommission. "Ich kann die Aufregung nicht verstehen, die momentan von Seiten der Union an den Tag gelegt wird – vor allem von Seiten des zukünftigen Kanzlers. Er war zentraler Ankerpunkt in den Sondierungsgesprächen und in den Koalitionsverhandlungen." Doch nun könne man den Eindruck bekommen, Merz sei gar nicht dabei gewesen, sagt Körzell.