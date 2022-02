Im Vergleich der drei Bundesländer profitieren die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Sachsen von der Erhöhung. In Sachsen wiederum sind es der Schätzung zufolge am meisten Beschäfte in der Stadt Leipzig, denen ein erhöhter Mindestlohn zugute kommt. Die in Summe wenigsten sind es in Chemnitz. Allerdings handelt es sich dabei um absolute Zahlen, aus denen nicht hervorgeht, wie hoch der Anteil der Profiteure innerhalb eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt ist.