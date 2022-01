Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will zum 1. Oktober ein zentrales Wahlkampfversprechen der SPD umsetzen und den Mindestlohn in einem Schritt auf zwölf Euro anheben. Dies geht aus einem der ARD vorliegenden Gesetzentwurf hervor, den Heil am Freitag in der Klausur der Bundesregierung den Kabinettsmitgliedern verteilte. Derzeit beträgt der Mindestlohn noch 9,82 Euro.