Um Gas zu sparen Wohnungsbranche gegen Absenkung der Mindesttemperatur

Vermieter könnten also die Heizungsanlagen kälter einstellen, sodass weniger als 20 Grad herrschen müssen – wie viel Grad genau und ab wann die Regelung greifen soll, sagt Müller nicht. Auch auf Nachfrage von MDR AKTUELL heißt es in einer Mail der Bundesnetzagentur nur: "Herr Müller hat sich abschließend geäußert, wir haben da nichts hinzuzufügen."

Zakarias Said ist Rechtsberater beim Mieterverein Magdeburg. Er ist von Müllers Vorschlag "alarmiert" – und denkt, dass er schon allein rechtlich nicht umzusetzen wäre: "Mieter kann ja auch durchaus jemand sein, der eine Ölheizung hat oder Fernwärme. Dort wird ja dann, anders als bei der Gasversorgung, so ein Einschnitt vielleicht nicht unbedingt notwendig sein. Das heißt, wenn ich jetzt Pech habe und ich in einer Gasheizungs-Wohnung wohne, bin ich von dieser drastischen Maßnahme betroffen. Wohingegen zwei Straßen weiter jemand nicht davon betroffen wäre. Das allein rechtlich einzubetten, funktioniert in der Form nicht."