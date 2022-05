Das Klimageld soll nach dem Willen des Ministers einmal im Jahr ausgezahlt werden. Profitieren sollen Alleinverdiener mit weniger als 4.000 Euro brutto und Verheiratete mit zusammen weniger als 8.000 Euro brutto Monatsverdienst. Es soll Heil zufolge sozial gestaffelt werden - "nach dem Prinzip: Diejenigen, die es am nötigsten brauchen, bekommen am meisten". Über die genaue Ausgestaltung müsse in der Koalition noch gesprochen werden, sagte Heil.