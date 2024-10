Bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Leipzig zeichnet sich parteipolitischer Dissens zwischen den Bundesländern in der Migrationspolitik ab. Während die unionsgeführten Länder am Donnerstag auf eine härtere Gangart drangen, mahnten die Regierungschefs von SPD und Grünen zur Einhaltung des geltenden Rechts und lehnten geforderte Maßnahmen wie Zurückweisungen an der deutschen Grenze ab.