Migration, Energiepolitik und wirtschaftliches Wachstum – das sind für Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer die drängendsten Fragen unserer Zeit. So will der CDU-Politiker Sachsens einjährigen Vorsitz in der Ministerpräsidentenkonferenz nutzen, um sich für einen "Asylfrieden" starkzumachen: "Die Zahlen müssen so weit runter, dass wir Integration ermöglichen können und wir auch unsere Regeln, was die Justiz angeht, wieder durchsetzen können."