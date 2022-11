Fragt man die Staatkanzleien der Länderchefinnen und Chefs nach der Gaspreisbremse, bekommt man sehr unterschiedliche Problemanalysen zu hören. SPD und grünengeführte Bundesländer, weisen immer wieder auf den Beschluss der letzten Länderkonferenz in Hannover hin und fordern die Bundesregierung dazu auf, die Gaspreisbremse früher als März 2023 an den Start gehen zu lassen. Es gehe nicht darum, zu erklären, dass die fetten Jahre vorbei seien, erklärte jüngst Thüringens Ministerpräsident Ramelow, sondern den Leuten zu sagen, wie sie ihre Gasrechnungen bezahlen könnten. Auch die Union weist mit einer ordentlichen Portion Häme immer wieder darauf hin, dass man die jetzt anstehenden Beschlüsse schon im Sommer hätte fällen können, die Ampel aber noch damit beschäftigt gewesen sei, eine Gasumlage zu planen, die zum Scheitern verurteilt war. Hört man Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in diesen Tagen reden, klingt es ganz so, als wäre es für jedwede Rettungsaktion sowieso schon zu spät.