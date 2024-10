Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder haben ihre Beratungen in Leipzig am Freitag beendet. Im Mittelpunkt der Jahreskonferenz standen Maßnahmen in der Migrationspolitik und die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Bei beiden Themen hatten sich die Regierungschefs zu Beginn ihres Treffens uneins gezeigt.