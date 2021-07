Bevor am 28. Juli die dritte Verhandlungsrunde für die 280.000 Beschäftigten im mitteldeutschen Einzelhandel beginnt, hat die Gewerkschaft Verdi erneut zu Streiks aufgerufen. Bestreikt würden ausgewählte Betriebe in Zeitz und Aschersleben in Sachsen-Anhalt, sowie Betriebe in verschiedenen Teilen Thüringens. In Sachsen-Anhalt werde es zudem eine Zusammenkunft der Streikenden in Seeburg am Süßen See und für die Thüringer in Erfurt geben.