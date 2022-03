Die Ampel-Koalition ringt um zusätzliche finanzielle Entlastungen für die Bügerinnen und Bürger bei den Energiepreisen. Die SPD macht sich inzwischen für ein Mobilitätsgeld stark, berichtet die "Bild am Sonntag". SPD-Chef Lars Klingbeil sagte der Zeitung: "Wichtig ist, dass wir das Geld nicht mit der Gießkanne ausschütten, sondern diejenigen mit kleinen und mittleren Einkommen gezielt entlasten, denn die sind jetzt am stärksten betroffen". Klingbeil rechnet dem Bericht zufolge mit einer Einigung in den nächsten Tagen.