Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff sieht in Putins Ankündigungen "Schwäche, nicht Stärke", wie Lambsdorff auf Twitter schrieb. Und auch der Sicherheitsexperte Markus Kaim von der Stiftung für Wissenschaft und Politik verweist auf die jüngsten militärischen Erfolge und Rückeroberungen durch die ukrainische Armee. Kaim sagte bei "tagesschau24": "Teile der russischen Kriegsziele scheinen derzeit nicht mehr erreichbar zu sein." Präsident Putin persönlich sei in die Defensive geraten.

Auch die Grünen-Politikerin Agnieszka Brugger sieht in der Teilmobilmachung und den angekündigten Referenden in den besetzten Gebieten ein Zeichen dafür, wie sehr der russische Präsident unter Druck stehe. Er könne die eigene Schwäche mit noch so viel Propaganda in Russland nicht weglügen. "Daher dürfen wir uns jetzt erst recht keine Angst machen lassen", erklärte Brugger.



Ganz ähnlich klingen die ersten Reaktionen aus der Union. "Putins Teilmobilmachung darf uns nicht einschüchtern, sondern zeigt die militärische Schwäche Russlands", schrieb der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. Bei der Gelegenheit drängte er die Ampel-Koalition noch einmal zu Panzerlieferungen an die Ukraine. Die Waffen seien "dringend notwendig, um die Gegenoffensive zu unterstützen".