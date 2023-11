Bildrechte: dpa

Russland-Ukraine-Krieg Organisierte Kriminalität: Frontex kontrolliert Grenze zwischen Ukraine und Moldawien

05. November 2023, 05:00 Uhr

Frontex führt in Moldawien seit wenigen Tagen Kontrollen an der Grenze zur Ukraine durch. Seit Beginn des Krieges ist das organisierte Verbrechen dort besonders aktiv. Nach Angaben des moldawischen Innenministeriums haben sich vor allem die Schmuggeldelikte mehr als verdreifacht. Dabei geht es um Drogen, illegale Migranten und auch um Waffen, was nach Ende des Krieges auch für die EU zu einer großen Gefahr werden könnte.