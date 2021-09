Rechtsextreme Partei Unterschiedliche Rechtsauffassungen zu umstrittener Plakatkampagne

Hauptinhalt

Wahlplakate der rechtsextremen Partei "Der dritte Weg" sorgen in Sachsen und in Bayern für Aufregung. Auf ihnen steht der Aufruf: "Hängt die Grünen!" Während die Staatsanwaltschaft in Zwickau meinte, die Plakate dürften hängen bleiben, sieht man das in Bayern ganz anders. Wie kommen die Juristen zu so unterschiedlichen Bewertungen?