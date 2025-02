Anders als im Vorfeld erwartet äußerte sich Vance in seiner Rede nicht zur Ukraine und den geplanten Verhandlungen der USA mit Russland über ein mögliches Ende des Kriegs. Stattdessen übte er scharfe Kritik am Zustand der Demokratie in Europa. "Die Redefreiheit ist in Europa auf dem Rückzug", sagte Vance. Das wichtigste Thema sei die Migration. Es mache keinen Sinn, über die gemeinsame Sicherheit zu reden, wenn man nicht einig sei, was man an Werten verteidige, sagte er.