Ich bin tatsächlich im Rahmen eines Engagements selbst in die SPD eingetreten. Und das ist auch mein Appell. Also egal, welche demokratische Partei: Es ist wichtig, dass wir Mütter, Eltern, junge Menschen in die Parteien gehen. Denn wir leben in einer Demokratie, die auf einem Parteiensystem fußt. Parteien machen die Politik, die die Menschen formulieren, die in den Parteien Mitglieder sind. Und deswegen müssen wir alle in die Parteien gehen und dafür sorgen, dass unsere Demokratie stark und stabil und eine Demokratie der Mitte bleibt.