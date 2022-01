Nach Nominierung durch AfD CDU fordert Max Otte zum Verlassen der Partei auf

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak Bildrechte: IMAGO / photothek

Wie CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Dienstag erklärte, verletze der, der nicht unverzüglich ausschließe, sich durch AfD-Vertreter wählen zu lassen, "das Wertefundament der CDU in einem so erheblichen Maße, dass er keinen Platz in der CDU mehr haben kann". Ziemiak zufolge ist auch ein Parteiausschussverfahren nicht ausgeschlossen.