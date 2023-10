Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält derweil auch nach dem schwachen Abschneiden der SPD bei der Landtagswahl in Hessen an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) fest. Der Bundeskanzler sei "fest entschlossen, auch weiterhin mit Nancy Faeser als Bundesinnenministerin im Kabinett zusammenzuarbeiten", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin.