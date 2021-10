Das Erstaunliche an diesen Positionen ist, dass selbst ein grüner Landwirtschaftsminister wie Wolfram Günther in Sachsen nicht viel anders klingt, wenn er sagt: "Man kann nicht gegen die Umwelt ankämpfen und genauso kann man aber auch nicht ökonomische Parameter aus dem Blick verlieren. Man ist aufeinander gegenseitig angewiesen, deswegen gibt es viel mehr Gemeinsamkeiten. Und diese Erkenntnis ist jetzt da."

Stehen wir also am Beginn einer neuen Ära in der Landwirtschaft? Der Vorsitzende des sächsischen BUND Felix Ekardt bleibt skeptisch: "Die entscheidende Frage der Koalitionsverhandlungen ist: Werden die Ampelparteien auf Europaebene eine nachhaltige Landwirtschaft nach vorne bringen?" Das wird sich zeigen müssen in den Ergebnissen des Koalitionsvertrags, aber die Landwirtschaft scheint bereit zu den entsprechenden Veränderungen.