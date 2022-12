Doch werden wirklich alle berücksichtigt? Manch einer hat noch Nachtspeicherheizungen im Haus – sie verbrauchen viel Strom, den sie ausschließlich nachts beziehen. Früher war ein Tarif für Nachtspeicher deutlich günstiger, doch in den letzten Jahren sind die Tarife massiv gestiegen, beschreibt MDR-Aktuell-Nutzer Hörer Pascal Schweigel aus Sülzetal in Sachsen-Anhalt: Er habe mit seiner Familie in den letzten Jahren eine vielfache Erhöhung des Nachtspeicherstrom-Tarifs hinnehmen müssen. Eigentlich sei der Nachtspeicherstrom früher deutlich günstiger gewesen als der Tagstrom.



Pascal Schweigel fragt: "Hat man uns als Stromkunden, die Nachtspeicherstrom beziehen, einfach in der jetzigen Debatte vergessen?"