Israel hat laut Medienberichten als Reaktion auf den Großangriff vom vergangenen Wochenende eine Vergeltungsaktion gegen den Iran ausgeführt. Die "New York Times" berichtete von einer israelischen Militäraktion am frühen Freitagmorgen im Iran und berief sich dabei auf israelische und iranische nicht genannte Regierungsmitarbeiter. Laut der israelischen Zeitung "Jerusalem Post" galt der Angriff einer Luftwaffenbasis im zentraliranischen Isfahan, unweit von Atomanlagen. Diese wurden nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde aber nicht getroffen. Auch andere Schäden wurden nicht gemeldet.



Iranische Staatsmedien wiesen Berichte über einen Raketenangriff zurück. Am Himmel über der iranischen Provinz Isfahan seien mehrere kleine Flugobjekte beschossen worden, hieß es. Der US-Sender ABC News berichtete hingegen unter Berufung auf einen nicht namentlich genannten US-Vertreter, israelische Kampfjets hätten von außerhalb des iranischen Luftraums drei Raketen auf eine Radaranlage abgeschossen.



Israel und das Pentagon äußerten sich nicht zu der Aktion. Beobachter werteten die Aktion eher als Drohung an den Iran, keine weiteren Angriffe gegen Israel zu starten. Der Iran hatte den Angriff mit hunderten Drohnen und Raketen vor knapp einer Woche als Vergeltung für einen israelischen Angriff Anfang April auf das iranische Konsulat in Syrien bezeichnet.