Schlusslichter im bundesweiten Zufriedenheitsranking hinsichtlich der ÖPNV-Anbindung sind Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Brandenburg. Im Ländervergleich vorn liegen die drei Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen, gefolgt von den Flächenländern Hessen, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern. In Sachsen-Anhalt erklärten 52 Prozent der Befragten, sie fühlten sich gut an den ÖPNV angebunden, in Thüringen sind es 57 Prozent und in Sachsen 65 Prozent.