Während der Pandemie fuhren deutlich weniger Menschen mit Bus und Bahn. Um genügend Abstand zu ermöglichen, wurde beim Angebot jedoch nicht gekürzt. Im Gegenteil, etwa für Schülerinnen und Schüler wurden oft sogar zusätzliche Fahrten eingetaktet. Die Folgen zeigen sich nun in den Bilanzen der Unternehmen: Der Verband Deutscher Verkehrsbetriebe (VDV) beziffert die Verluste des ÖPNV für die Jahre 2020 und 2021 auf rund sieben Milliarden Euro.

Entsprechende Verluste in Millionenhöhe verzeichnen auch die Verkehrsunternehmen in Mitteldeutschland. Allein die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA) meldet auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT Einnahmeausfälle von circa 30 Millionen Euro. Bei der Harzer Schmalspurbahn sind es vier Millionen Euro.

Die Unternehmen des Verkehrsverbundes Oberelbe verzeichneten im Jahr 2020 Einnahmerückgänge in Höhe von insgesamt rund 30 Millionen Euro. VVO-Sprecher Christian Schlemper sagte MDR SACHSEN, in diesem Jahr hätten die zwölf Bus- und Bahnunternehmen bislang 12,4 Millionen Euro weniger erwirtschaftet als im Vergleichszeitraum des Jahres 2019. Der Regionalverkehr Erzgebirge geht davon aus, dass die Einnahmen in diesem Jahr bei 65 Prozent des Vor-Corona-Niveaus liegen, die Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft rechnet gar nur mit 50 Prozent.