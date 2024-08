Was bedeutet es, eine nationale Notlage zu erklären? Welche Zustände müssen in einem Land in der EU herrschen, damit das geht?

Matthias Reiche: Also erstmal bedeutet es, dass man das nationale Recht über das europäische stellen darf. Also dass man Maßnahmen ergreifen kann, die beispielsweise in einem klaren Widerspruch zum EU-Recht stehen, also nehmen wir mal an, Pushbacks durchführen, wenn es um Migranten geht.