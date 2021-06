Die EZB will mit der Politik Investitionen und Wirtschaftswachstum ankurbeln. In Deutschland allerdings sparen die Deutschen trotz der niedrigen Zinsen nach wie vor große Teile ihrer Einkommen. Die Sparquote lag im ersten Quartal nach vorläufigen Daten bei gut 23 Prozent. Von 100 Euro verfügbarem Einkommen legten die Haushalte im Durchschnitt also gut 23 Euro auf die hohe Kante.

Deutschland habe die EZB immer wieder auf die Situation in Deutschland hingewiesen, erklärte Tillmann weiter. Allerdings müsse die Zentralbank die Lage in ganz Europa berücksichtigen. Die Union strebe an, über steuerliche Anreize Investitionen und Kapitalanlagen zu fördern. Konkret nannte die CDU-Finanzexpertin Klimaschutz an eigenen Immobilien und Mitarbeiterbeteiligungen.