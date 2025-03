Nur schwacher Anstandsapplaus am Ende seiner Rede und gehässige Zwischenrufe aus dem 152 Sitze starken Block auf der rechten Seite, von der AfD, zeigten schon bei der konstituierenden Sitzung, worauf sich der 21. Deutsche Bundestag einzurichten hat: auf einen dauerhaften Ausnahmezustand. Nicht nur im Ton, auch in der Sache. Denn: Die AfD hat bereits in der konstituierenden Sitzung gezeigt, wie sie den Ton aus ihren Reihen dominieren will: Mit Verunglimpfungen und Beschimpfungen.