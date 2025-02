Die Linke hat bei der Bundestagswahl 2021 den Einzug in den Bundestag nur deshalb geschafft, weil sie in drei Wahlkreisen in Berlin und Leipzig die Direktmandate holte. Bei den Zweitstimmen scheiterte sie mit 4,9 Prozent eigentlich an der Fünf-Prozent-Sperrklausel. Doch über die Grundmandatsklausel mit mindestens drei Wahlkreissiegen gelang der Sprung in den Bundestag.