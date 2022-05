Wer mit dem 9-Euro-Ticket ab 1. Juni reisen will, sollte bei der Verbindungssuche genau schauen, dass kein Intercity (IC) mit Nahverkehrstarif dabei ist. Denn in diesen IC-Zügen, in denen durch Zuschüsse von Bundesländern beziehungsweise Verkehrsverbünden üblicherweise alle Verbund- und Bahnfahrscheine des Regionalverkehrs gelten, erkennt die Deutsche Bahn das 9-Euro-Ticket nicht an - mit Ausnahme einer Strecke in Baden-Württemberg.



In Thüringen sind vom 9-Euro-Ticket die Intercitys zwischen Erfurt und Gera ausgenommen, in Sachsen die ab 12. Juni verkehrenden Intercitys der Linie Chemnitz - Dresden - Warnemünde. Diese Züge haben wegen der Zuschüsse des Steuerzahlers neben der IC-Nummer auch noch die Nummer eines Regionalexpresses (RE) und sind damit eindeutig als Züge des Regionalverkehrs gekennzeichnet.