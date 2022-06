Christoph Heuing, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Mittelthüringen (VMT), ist skeptischer. "Eine Fahrt vom Meer bis in die Alpen verursacht vielfache Kosten von neun Euro, eine Busfahrt zur Schule viel weniger. Will man auf Dauer, dass das gleich viel kostet?" Mit seiner Skepsis ist Heuing nicht allein: Auf Anfrage von MDR AKTUELL spricht sich von fünf mitteldeutschen Verkehrsverbünden keiner explizit für eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets aus – trotz bislang überwiegend guter Erfahrungen.

"Das 9-Ticket ist insgesamt sehr beliebt", schreibt etwa der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV). Besonders an den Wochenenden und zu den Stoßzeiten seien Bus und Bahn "deutlich stärker ausgelastet". Christoph Heuings Eindruck ist ähnlich: "Ich bin selber viel mit Bus und Bahn in Erfurt unterwegs. Es gibt insgesamt etwas vollere Fahrzeuge, vor allem aber heftige Spitzen im Ausflugsverkehr am Wochenende."