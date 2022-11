Allerdings wird die Fahrradmitnahme je nach Verbund und Verkehrsbetrieb schon heute sehr unterschiedlich gehandhabt. In vielen S- und Regionalbahnen in Mitteldeutschland ist die Mitnahme auch bislang kostenfrei, zum Beispiel in den Nahverkehrszügen des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds und des Verkehrsverbunds Mittelthüringen sowie überall in Sachsen-Anhalt mit Ausnahme der Magdeburger Verkehrsbetriebe. Das wird mutmaßlich auch künftig so bleiben.