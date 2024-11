Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz verlangte zunächst eine Neuwahl in der zweiten Januarhälfte. Am Montag ließ der CDU-Politiker dann durchblicken, dass er eine vorgezogene Neuwahl im Februar anstrebe. In der Sitzung des Fraktionsvorstands von CDU/CSU im Bundestag nannte Merz nach Angaben aus Teilnehmerkreisen den 16. oder 23. Februar als gut zu erreichen. Scholz hatte ursprünglich einen Wahltermin "bis Ende März" vorgeschlagen.