MDR AKTUELL LIVE Was sagen Sie zum Ampel-Aus – kommentieren Sie mit!

Hauptinhalt

07. November 2024, 10:45 Uhr

Die Ampel-Koalition zerbricht. Kanzler Scholz hat gestern Abend Neuwahlen angekündigt. Wir interessieren uns für Ihre Meinung: Was denken Sie über die politische Situation? Was erwarten Sie von den Neuwahlen? Kommentieren Sie in unserem Liveblog.