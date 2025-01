Die mitteldeutschen Länder sind die Regionen mit den höchsten Anteilen an Niedriglohn-Jobs in Deutschland. Das geht aus einer Auswertung des Statistischen Bundesamtes auf Anfrage der Linken hervor. Demnach verdient in Sachsen-Anhalt mehr als jeder dritte Beschäftigte unter 15 Euro pro Stunde. Auch in Thüringen (34 Prozent) und Sachsen (33 Prozent) erhalten große Anteile der Beschäftigten Niedriglöhne.