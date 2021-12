Bei der Bundestagswahl im September war Kühnert erstmals in den Bundestag eingezogen. Dort will er sich um die Themen Wohnen und Stadtentwicklung kümmern.

Obwohl Kühnert ein enger Vertrauter und sogar Freund des möglicherweise neuen SPD-Chefs Klingbeil ist, unterscheiden sich beide in Stil und politischen Ansichten. Klingbeil, der als einer der Architekten des SPD-Wahlsieges gilt, hat großen Anteil am Zusammenhalt der ehemals schwer zerstrittenen Flügel der Partei. Obwohl er dem konservativen Seeheimer Kreis der Partei angehört, trat er immer als Mittler zwischen den Fronten auf.

Kühnert dagegen ist ein Linker. Er gilt als rebellisch und löste in der Vergangenheit immer wieder kontroverse Debatten in der Partei und in der Gesellschaft aus. So hatte er 2017 als Juso-Chef lautstark gegen eine Koalition mit der Union protestiert.