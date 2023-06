Bei den Ermittlungen zu den Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 hat es im Mai eine Durchsuchung in Brandenburg gegeben. Wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft am Freitag mitteilte, ist am 25. Mai in Frankfurt (Oder) die Wohnung einer "nicht verdächtigen Person" durchsucht worden. Weitere Auskünfte erteilte die Behörde nicht. Zuvor hatten NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet.