Nord Stream 2 zu öffnen , ist auch eine Forderung nicht weniger Demonstranten an Montagen auf ostdeutschen Straßen. Der Schlüssel dazu liegt in Berlin, weshalb das Angebot aus Russland – je nach Sicht der Dinge – als durchaus vergiftet gesehen werden kann. Denn die Bundesregierung müsste sich bei der Genehmigung eine sehr peinliche Blöße geben.

Zugleich forderte Nowak erneut eine Beteiligung von Russland an den Ermittlungen zu dem Sabotageakt in der Ostsee. Schließlich wird auch in Russland in der Sache offiziell wegen Terrorismus ermittelt.