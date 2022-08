Der Deutsche Städtetag hat eine Liste mit zwölf Vorschlägen vorgelegt, wie Kommunen Energie einsparen können. So könnte die Wassertemperatur in öffentlichen Schwimmbädern reduziert, in "ausgewählten öffentlichen Gebäuden" das Warmwasser komplett abgestellt werden. Mit Beginn der Heizperiode können Schulen demnach die Temperatur in Turnhallen auf maximal 15 Grad begrenzen, in den Klassenzimmern auf den gesetzlichen Mindestwert von 20 Grad. Unternehmen wiederum sollten ungenutzte Gasmengen in Auktionen verkaufen können – ähnlich des Handels mit Co2-Zertifikaten.