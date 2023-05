Lärm und Müll Städte in NRW wollen Jugendliche von Spielplätzen fernhalten

Es gibt aber auch die sogenannten Mosquito-Anlagen, deren Einsatz in mehreren NRW-Städten von der Satiresendung "ZDF Magazin Royale" aufgedeckt wurde. Die Geräte produzieren abends einen durchdringenden Ultraschall-Ton, der laut Hersteller nur von jungen Menschen wahrgenommen wird. So wirke das Gerät zielgerichtet gegen "antisoziales Verhalten von herumlungernden Jugendlichen", heißt es in einer Werbebroschüre.

Dabei hatte die Veröffentlichung der Maßnahmen in der Sendung direkt Auswirkungen, wie die Tagesschau online berichtet. So hat etwa die Stadt Kamp-Lintfort am Niederrhein reagiert. Sie hatte sieben der Mosquito-Geräte bestellt, will sie aber nun nicht mehr einsetzen. Die 60.000-Einwohner-Stadt Wesel hatte ein Gerät an einer Grundschule installiert, es nun aber entfernt.