Der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Wüst soll neuer Ministerpräsident werden. Das hat Amtsinhaber Laschet dem CDU-Landesvorstand vorgeschlagen. Zudem solle Wüst auch seinen Posten als CDU-Landesvorsitzender übernehmen. "Wüst hat für sein junges Alter schon eine ganze Menge politische Erfahrung", sagte Laschet am Dienstag im Düsseldorfer Landtag.

Der neue Ministerpräsident muss vom Landtag gewählt werden. Das soll voraussichtlich am 27. Oktober passieren, wie CDU-Fraktionschef Bodo Löttgen bekanntgab. Über die neue Parteispitze wird am 23. Oktober ein Landesparteitag entscheiden. Laschet selbst wechselt nach der Bundestagswahl nach Berlin. Nimmt er sein Mandat im Bundestag an, kann er nach der NRW-Landesverfassung nicht mehr Mitglied der Landesregierung sein.