Die Integration von Eingewanderten und ihren Nachkommen ist in Deutschland einer aktuellen Studie zufolge im internationalen Vergleich auf einem guten Weg. Wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Donnerstag in ihrem Bericht veröffentlichte, hat Deutschland in den vergangenen beiden Jahrzehnten "erheblich in Integration investiert, und diese Bemühungen scheinen sich gelohnt zu haben."