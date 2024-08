Wer privat ein Haus bauen will, kann sich einfach eine Baufirma suchen. Für öffentliche Bauprojekte ist das nicht ganz so einfach. Sie müssen ausgeschrieben werden. Das hat Vor- und Nachteile. Ein Vorteil: Die Vergabe läuft transparent ab. Ein Nachteil: Es gibt viel Bürokratie.

Was Firmen für die Bewerbung auf ein öffentliches Bauprojekt alles einreichen müssen, weiß Andreas Geyer. Er ist Hauptabteilungsleiter für Wirtschaft im Zentralverband Deutsches Baugewerbe: "Unter anderem den Umsatz der letzten drei Jahre müssen sie darlegen. Sie müssen darlegen, welche Leistungen sie in den letzten fünf Jahren abgeschlossen haben, wie ihre Liquiditätssituation ist, dass sie keine Verfehlungen haben, et cetera."