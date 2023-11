Der Ökostrom-Anteil in Deutschland ist in den ersten neun Monaten diesen Jahres auf einen Rekordwert gestiegen. Das geht aus einer ersten Auswertung des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hervor. Demnach wurden in den ersten drei Quartalen 183 Milliarden Kilowattstunden Strom aus Sonne, Wind und anderen erneuerbaren Quellen gewonnen – mit Braun- und Steinkohle wurden 125 Milliarden Kilowattstunden erzeugt.