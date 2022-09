Kein russisches Öl soll mehr in die EU fließen. Damit soll der Geldfluss europäischer Staaten nach Russland weiter gedrosselt werden. So die Logik hinter dem Öl-Embargo, das die EU Anfang Juni beschlossen hat. Das hehre Ziele dahinter: Die EU will nicht den Krieg Russlands gegen die Ukraine finanzieren. Doch nach zwei Monaten zeigt sich: Die Sanktion wirkt bislang kaum. "Russland verdient so viel wie noch nie mit Öl-Exporten", sagt Prof. Dr. Erdal Yalçin, Volkswirt und Experte für Internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Hochschule Konstanz. Ebenso bilanziert das unabhängige in Finnland ansässige Forschungszentrum "Centre for Research on Energy and Clean Air" (CREA), dass der Aufschwung der russischen Einnahmen durch den Export fossiler Brennstoffe im Juli und August auch aus dem Verkauf von Rohöl zurückzuführen ist.