Österreichs neue Regierung lehnt Rückweisungen von Asylbewerbern an der deutschen Grenze ab. Das Innenministerium in Wien teilte mit, Österreich werde solche Personen nicht annehmen. Ungeachtet der Zustimmung zu einer restriktiveren Zuwanderungspolitik in Deutschland drohte das Wiener Kanzleramt mit Maßnahmen, falls deutsche Rückweisungen den Migrationsdruck auf Österreich erhöhen sollten.