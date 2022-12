Mit den neuen Puma-Schützenpanzern sollen die alten Marder-Modelle in Sachsen und Thüringen ersetzt werden. Zwar hatte die Bundeswehr in den vergangenen Jahren bereits 350 Puma-Panzer angeschafft, doch diese gingen alle an Standorte in Westdeutschland. Im Osten gibt es neben den Panzergrenadierbataillonen in Marienberg und Bad Salzungen noch zwei weitere in Mecklenburg-Vorpommern. Allerdings sollen diese offenbar nicht den Puma erhalten.